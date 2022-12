Governo, Giancarlo Giorgetti trema sulle pensioni: “Senza natalità il sistema crolla”

17 dicembre 2022 a

“La vera riforma delle pensioni è incentivare la natalità. Senza natalità che sostenga il sistema sul lungo termine è finito tutto”. È questo il monito lanciato da Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, nel corso dell’iniziativa per i 10 anni di Fratelli d’Italia. L’esponente del governo Meloni ha anche parlato della manovra varata negli scorsi giorni, con alcune puntualizzazioni: “Su 20 paesi esaminati dalla Commissione Ue 10 paesi sono stati giudicati parzialmente in linea, promossi con riserva dunque, e 10 paesi tra cui l’Italia giudicati in linea quindi promossi. Questi sono i fatti poi c’è chi tifa contro. Poi si sono espresse riserve rispetto agli interventi sul pos, sul contante e una formula abbastanza complicata sulle pensioni, ma questi sono dettagli”.

Nel corso del suo discorso a Piazza del Popolo Giorgetti si è pure soffermato sul caro-energia: “La soluzione al prezzo del gas parte da una presa di coscienza , da una consapevolezza che dovrebbe esserci in Europa perché un meccanismo di mercato classico in un momento eccezionale come questo non funziona. Nel momento in cui c’è una guerra infatti, non puoi pensare che il mercato della domanda e dell’offerta facciano un prezzo fair. No, quello è un prezzo drogato da situazioni eccezionali e dalla speculazione. E quindi i diversi Paesi Ue invece che farsi concorrenza tra loro e aumentando il prezzo dovrebbero concertare, come fanno i paesi produttori con l’Opec, una politica comune per ridurre il prezzo. Se non c’è questa consapevolezza e se permangono diversi punti di vista in cui qualcuno pensa di fare da solo, allora - chiosa l’esponente della Lega - si mette a rischio non solo il mercato dell’energia ma anche la trave fondante dell’Ue, il mercato unico”.