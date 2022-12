Zona Bianca, la ricetta del ministro Schillaci: asintomatici a lavoro senza tampone

13 dicembre 2022 a

Le nuove linee guida del Covid sono state al centro della puntata di Zona Bianca in onda il 13 dicembre su Rete4. Ospite in collegamento era Orazio Schillaci, ministro della Salute, che ha dato qualche anticipazione sulle intenzioni del governo nella gestione della pandemia. «Abbiamo intenzione, e spero che davvero avvenga a breve, di far sì che i pazienti asintomatici possano rientrare a lavoro dopo 5 giorni anche senza ripetere il tampone». Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite a "Zona Bianca" in onda su Retequattro.

«Uno dei primi provvedimenti che ho adottato è stato quello di prorogare l’obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie e nelle Rsa per la tutela degli anziani e dei soggetti più vulnerabili. Io credo che continueremo in questo tipo di raccomandazione. Dobbiamo avere a cuore le persone anziane e fragili e portare la mascherina è un atto di rispetto verso di loro». Riguardo ai tamponi Covid per chi entra in pronto soccorso, «io credo che questo dipenda molto ovviamente dall’organizzazione dei pronto soccorso e dalla sintomatologia che il paziente presenta. In questo momento forse lasciarli per chi arriva in pronto soccorso può essere una tutela, però su questo stiamo lavorando».