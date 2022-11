Zona Bianca, "parlo con Nadia Toffa". La medium fa infuriare Cecchi Paone

21 novembre 2022 a

Si parla anche di fenomeni paranormali e della comunicazione con i defunti nel programma di Rete 4 Zona Bianca. Nella puntata di domenica 20 novembre tra gli ospiti di Giuseppe Brindisi, infatti, c'è la metafonista Cristina Corrada che afferma di essere in contatto da anni con Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice de Le Iene scomparsa nel 2019. Ma cos'è la metafonia? Si tratta di un presunto fenomeno paranormale in base al quale i defunti posso "parlare" o manifestarsi attraverso apparecchi elettronici come la radio o i registratori. Teorie che naturalmente sono respinte senza appello dalla scienza secondo cui non hanno alcun fondamento.

Corrada spiega di aver iniziato a comunicare con i defunti dopo la morte della madre, che a suo dire si manifestava attraverso "apporti": "Ricevevo delle monete mentre camminavo per casa. Mi cadevano ai piedi, questi centesimi si plasmavano a mezz'aria e così ho iniziato a farmi delle domande". Poi entra nel merito delle comunicazioni con Toffa, raccontate tra l'altro in un libro: "Me lo sono chiesto tante volte perché con Nadia c'è stata una comunicazione, inizialmente per due anni. Arrivava in metafonia, parlando in radio, una o due volte al mese. Poi ho avuto l'occasione di parlare con una medium e ho potuto fare una domanda specifica su perché Nadia aveva scelto me". Il conduttore conosce la risposta, riportata nel libro di cui sopra, ossia che la sedicente metafonista e Toffa in un altra vita sarebbero state sorelle.

Fenomeni paranormali che fanno saltare dalla sedia Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico. Quando la medium Slavy Gehring afferma che le voci captate dalle apparecchiature dei metafonisti vengono dall'anima, Cecchi Paone sbotta: "Ma dov'è l'antenna? Nell'anima? Ma l'anima non può avere una voce, che viene dalle corde vocali...".