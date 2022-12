Pensioni minime a 600 euro, Berlusconi ci riprova e riunisce i big di Forza Italia

12 dicembre 2022 a

Silvio Berlusconi raduna i suoi e rassicura sul progetto di aumentare le pensioni minime, un incremento già a partire dal 2023 fino a 600 euro. Sul tavolo dell’incontro degli azzurri la Legge di Bilancio: “Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia: è necessario allo stesso tempo fare il massimo sforzo possibile per aumentare le pensioni minime a mille euro, che resta l’obiettivo di Forza Italia per la legislatura".

Intanto la legge di Bilancio 2023 il governo ha deciso di innalzare il trattamento minimo, applicando una rivalutazione di più alta rispetto a quella inizialmente prevista. L’indicizzazione sulla base dell’inflazione non sarà quindi del 100%, ma leggermente superiore. L’aumento sarebbe di circa l’1,5% con un assegno mensile che cresce di 8,45 euro per un totale di 572,18 euro nel 2023. Poi dal 2024 l’importo dovrebbe nuovamente cambiare (e aumentare).

Il Cav nel corso dell'incontro ha anche ribadito il sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni: "Deciso e leale - ha dichiarato - nel quale Forza Italia è parte determinante". Poi ha spiegato l'impegno del suo partito: "L'obiettivo è la detassazione e la decontribuzione totale dei nuovi assunti, che devono costare alle aziende la stessa cifra che percepiscono come stipendio. Abbiamo presentato nostre proposte in tema di sicurezza e sostegno alle forze di polizia. Per avere una sanità più efficiente e completa, con liste di attesa con meno attesa e per aiutare gli studenti fuori sede e le università – anche private – che educano i nostri ragazzi, per consentire ai padri di usufruire dei congedi allo stesso modo delle madri".