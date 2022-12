Berlusconi riunisce i big di Forza Italia ad Arcore: la manovra nel menù di Natale

11 dicembre 2022 a

C’era anche Gianni Letta al pranzo di Natale organizzato oggi da Silvio Berlusconi ad Arcore con i big di Forza Italia, i suoi capigruppo di Camera e Senato e l’intera delegazione governativa guidata del vicepremier Antonio Tajani. Lo storico braccio destro del Cav spunta nella foto scattata in occasione dell’incontro nel giardino di Villa San Martino e postata dall’ex premier sui social. Sorridente accanto al leader azzurro, la ‘quasi moglie’, la deputata Marta Fascina che sfoggiava un look casual (l’unica in jeans). Stando alla foto, i commensali (escluso il presidente di FI) erano 18. Tra questi, il senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente di palazzo Madama e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. E poi ancora i ministri Maria Eisabetta Casellati, Anna Maria Bernini, Paolo Zangrillo, e la presidente del senatori azzurri, Licia Ronzulli.

Lo stesso Berlusconi ha accompagnato la foto sui social con un post: “Ho incontrato oggi a pranzo ad Arcore insieme ai capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, l’intera squadra di governo composta da ministri, viceministri e sottosegretari e le più alte cariche istituzionali azzurre. Prima di scambiarci gli auguri di buon Natale, abbiamo parlato della legge di Bilancio e dei principali temi di attualità”.