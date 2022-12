Manovra, mille gli emendamenti bocciati. Salta la ricostituzione del Corpo forestale

10 dicembre 2022 a

Sono circa mille, un numero molto elevato considerato il totale di 3.104, gli emendamenti dichiarati inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera, riunita oggi dalle 11 per la comunicazione di inammissibilità. Solitamente il numero di proposte emendative che non passa la scure della commissione varia tra i 600 e i 700, ma su un totale complessivo che va dai 4mila ai 5mila. Tra quelli che non passa c’è l’emendamento a firma Fabio Rampelli che prevede la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato. La norma, che interessava la forza di polizia la cui operatività è cessata il 31 dicembre 2016 e che in larga parte è stata trasferita nel Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri, è stata infatti dichiarata inammissibile.

Intanto Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura della Camera e primo firmatario dell’emendamento sull’eliminazione della 18app, è tornato a parlare della questione dopo le polemiche sollevate dall’opposizione: “È tutta propaganda, non abbiamo detto che aboliamo il bonus cultura e basta, le opposizioni difendono un totem, noi tuteleremo i giovani e modificheremo la App18 eliminando le storture. Gli interventi strutturali che sosteniamo sono gli stessi avviati da Dario Franceschini quando era ministro della Cultura. Ci prendiamo l’onere di portare avanti le riforme che riteniamo corrette che il centrosinistra aveva avviato ma su cui - conclude il deputato di Fratelli d’Italia - non aveva messo i soldi”.