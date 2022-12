Sondaggio Pd, Schlein mette nei guai Bonaccini: la corsa a due spaventa i dem

10 dicembre 2022 a

a

a

Una vittoria assicurata. O almeno così sembrava fino a qualche giorno fa. Si complica la corsa di Stefano Bonaccini alla segreteria del Partito Democratico: il duello con Elly Schlein, sua vice alla Regione Emilia-Romagna, per la poltrona del dimissionario Enrico Letta si fa più arduo del previsto. Nel sondaggio di Lab21.01 realizzato per Affari Italiani si evince che il 48,1% delle preferenze dei soli elettori dem andrebbe al governatore, avanti però con un margine ridotto. Schlein conquista infatti il 41,1% della fiducia degli intervistati: un gap non impossibile da colmare nei mesi a venire, quando sarà anche più chiaro il destino degli altri candidati, che al momento raccolgono complessivamente un 10,8%.

Fratelli d'Italia sale ancora e gli altri partiti... Cifre pazzesche, la supermedia

Sempre dal sondaggio si evince che è in leggero calo la fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni: rispetto alla scorsa settimana scende dal 54,1% al 53,9%. Per quanto riguarda i partiti resta sempre in testa Fratelli d'Italia, che con il 29,2% e un +0,1% stacca nettamente tutti gli altri. Il centrodestra in totale arriva a 45,6%, un dato ben lontano da quello della coalizione di sinistra che si ferma al 24,6%. Continua l'emorragia del Partito Democratico che ora cala al 15,7%, a due punti e mezzo di distanza dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Segno più per l'alleanza tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, saliti fino all'8,1%: c'è ancora un gap con la Lega di Matteo Salvini, che grazie ad un guadagno dello 0,3% si attesta all’8,7%.