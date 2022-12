Chi sono i primi partiti in Italia, gli ultimi sondaggi: FdI resta in testa, gli altri...

Giada Oricchio 09 dicembre 2022 a

Fratelli d’Italia in testa ai sondaggi, Verdi&Sinistra alle prese con il caso Soumahoro, Forza Italia galleggia appena: cosa ha rivelato Lorenzo Pregliasco, fondatore di “YouTrend” durante la puntata del talk “Omnibus”, venerdì 9 dicembre. Lo studioso ha presentato la supermedia della settimana fino al 9 dicembre e c’è un consolidamento dei dati: Fratelli d’Italia sale dal 29,2% al 29,6%, un +0,4% che rappresenta l’unica variazione significativa.

Per il resto, infatti, solo conferme: il M5s perde due punti passando dal 17,4 al 17,2% ma resta davanti al Pd stabile a 16,7%. La Lega è in linea con il risultato delle politiche (8,8%), il Terzo Polo di Azione più Italia Viva replica il 7,8% di una settimana fa, mentre piange Forza Italia che resta inchiodata al 6,9%, un netto calo rispetto alle elezioni di settembre quando il partito di Silvio Berlusconi sfiorò l’8%. Verdi e Sinistra registrano un 3,6%, segno che non hanno patito alcun contraccolpo dalla vicenda Soumahoro.

Pregliasco ha illustrato anche i segreti della comunicazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni partendo dalla nuova rubrica social “Gli appunti di Giorgia”: “Rappresenta una classica tecnica, quella del disvelamento – ha detto il sondaggista -. Racconta cosa c’è dentro pagine che di solito non si vedono. È un escamotage, le serve per dimostrarsi vicina alla gente perché non è più capo di un partito di opposizione, ma premier e quindi viene percepita come una figura distante. È un tentativo di accorciare lo spazio tra sé e l’elettorato”.

Pregliasco ha concluso rivelando che gran parte degli italiani percepisce la manovra economica favorevole solo a commercianti, esercenti e autonomi e non apprezza l’estensione della flat tax dai 60 agli 85mila euro per gli autonomi “perché è un reddito che in Italia pochi hanno. La grandissima parte dichiara meno di 30mila euro, quindi si favorisce una fascia medio-alta”.