Dimartedì, sondaggio impietoso sul Pd. Così Pagnoncelli affonda Elly Schlein

Dal tetto al contante ai pagamenti col Pos fino ai tormenti del Pd alle prese con la lotta per la segreterà, Nando Pagnoncelli nel corso di Dimartedì snocciola gli ultimi sondaggi. Per l'innalzamento della soglia dell'obbligo di pagamento con il Pos, il sondaggista per ril programma di La7 condotto da Giovanni Floris ha chiesto agli italiani se Matteo Salvini ha ragione nel dare dei "rompiballe" a chi vuole pagare un caffè con la carta di credito. "Il 52% ritiene che abbia torto, il 42% invece è d'accordo con il vicepremier". Consenso più elevato tra gli elettori dei partiti della maggioranza e tra i lavoratori autonomi e i commercianti, ma anche tra i ceti più popolari.

Tra i dati del sondaggio di Ispos emergono quelli su come gli italiani spenderanno la tredicesima: il 39 per cento la userà le bollette e spese, il 33 penserà al risparmio, solo il 22 la userà per regali e viaggi. Per il 2023, il 35 per cento degli italiani pensa che la propria condizione economica rimarrà invariata. Il 31 è invece pessimista, un dato che aumenta di 8 punti rispetto a un anno fa.

SI parla poi delle vicende interne al Partito democratico e quindi le primarie. "Abbiamo chiesto chi sarebbe il miglior segretario per il Pd - spiega il sondaggista - il 25% indica Stefano Bonaccini, a seguire Elly Shlein con il 12%, Paola De Micheli con il 6%". Il 22% invece "ritiene che sarebbe meglio si presentasse qualche altro candidato e il 35% non si esprime". Insomma, i candidati non scaldano i cuori e la maggioranza degli italiani preferirebbe altro o non sa chi preferire. Tra gli elettori del Pd sondati da Pagnoncelli, tuttavia, "prevale nettamente Bonaccini con il 41% seguita da Schlein con il 21". Un dato significativo a pochi giorni dalla candidatura ufficiale della idem che evidentemente con convince i dem.