Governo, boom sui social per Meloni: crescita senza paragoni. Letta il grande perdente

08 dicembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni in confidenza con il nuovo ruolo. Matteo Salvini ancorato alle logiche di capo di partito. E un’opposizione in cui Enrico Letta appare marginale. A un mese dall’insediamento del nuovo governo DeRev, scatta una fotografia della politica italiana vista dalla comunicazione social dei suoi principali esponenti. Il report si concentra sul periodo che segue la formazione del nuovo esecutivo: si è concluso l’1 dicembre e analizza le performance di 7 leader italiani su quattro piattaforme (Facebook, Instagram, Twitter e TikTok). I risultati della ricerca hanno messo in luce l’ottima performance di Meloni, con una crescita di follower su tutte le piattaforme che non ha pari nel panorama politico italiano attuale, a fronte di Matteo Salvini che non sta ricevendo particolare attenzione dagli utenti delle piattaforme nonostante il ritrovato ruolo come ministro.

“Falso e pericoloso, gli serve uno psichiatra”. Sallusti a valanga su Conte

Il report di DeRev segnala una trasformazione della comunicazione della leader di Fratelli d’Italia, che aveva cominciato ad ammorbidire i toni già nel corso del 2021, preparando nei mesi precedenti alle elezioni una figura maggiormente istituzionale. Meloni ha ora l’onere di parlare a tutti, molti di più di quanti la seguissero prima: soltanto nel periodo interessato dall’analisi, infatti, i suoi follower sulle varie piattaforme sono cresciuti di 608.869 unità (+14,19%). Questo non significa automaticamente che stia anche aumentando il consenso nei suoi confronti, ma certamente cresce l’interesse verso la comunicazione che arriva dal presidente del Consiglio.

La sinistra affonda e c'è solo un mantra: nel dubbio criticare Meloni sempre

Al contrario, Salvini ha abbandonato la prudenza dei primi giorni post voto a favore di un utilizzo decisamente più audace dei social, maggiormente in linea con il suo consueto stile. Dai propri profili Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, infatti, lancia messaggi con l’intento di suscitare la polemica mediatica e dettare così l’agenda politica, adottando l’atteggiamento di un premier ombra. Da quando ha assunto il ruolo di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pubblici, infatti, il numero di messaggi legati al nuovo incarico non è preponderante come ci si aspetterebbe: Salvini preferisce attraversare più e vari temi per non chiudersi nel ruolo esecutivo e riuscire a evocare un più ampio raggio d’azione. Inoltre, continua a scegliere la cronaca per parlare al proprio elettorato. Un approccio che non sta pagando, perché il leader della Lega risulta infatti sostanzialmente statico su Twitter e Facebook e in calo per numero di follower ed engagement su Instagram.

Scanzi contro chi avvelena il clima ma sputa odio contro Meloni e Salvini

Un’analisi complessiva è stata fornita dal ceo di DeRev, Roberto Esposito: “Guardando i dati potremmo dire che solo in due, Meloni e Calenda, hanno superato la sufficienza quest’anno e, in definitiva, tratto vantaggio dall’importante momento elettorale e dalla definizione dei nuovi equilibri istituzionali. Senza particolari cambiamenti, sono i protagonisti della politica sui social media, dove il grande perdente è Enrico Letta. Anche Salvini sembra ancora dover trovare un equilibrio, perché se cambia il contesto, devi adeguarti e sembra che il leader della Lega non lo abbia ancora compreso”.