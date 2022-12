Sallusti a valanga: “Conte è falso e pericoloso, semina odio. Gli serve uno psichiatra”

08 dicembre 2022 a

Alessandro Sallusti non ne può più di Giuseppe Conte e dei toni utilizzati sin dal primo giorno dell’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni. Il direttore di Libero, nel suo editoriale apparso sulla prima pagina dell’8 dicembre, è molto critico per le mancanze di rispetto del leader del Movimento 5 Stelle: “Non siamo un paese normale, siamo un paese in cui un ex premier, che di nome fa Conte, gira l'Italia aizzando gli animi, seminando odio ed evocando rivolte. Chi si occuperà di Conte, e non intendo quali magistrati bensì quale psichiatra? Da quando ha perso, per manifesta incapacità, la poltrona di Palazzo Chigi, Conte è divorato dal rancore e dal desiderio di vendetta, ha mollato la pochette e ha imbracciato il mitra. La sua è una battaglia personale, non c'è nulla di politico, la vera ingiustizia da sanare è che lui non è più premier e per raggiungere l'obiettivo non si fa scrupolo di far credere al popolo degli sbandati che seguendo lui si potrà vivere senza lavorare, che chi si oppone a questo disegno è un criminale, figli compresi, da abbattere con ogni mezzo”.

L’affondo del giornalista non finisce qui: “Conte è una persona falsa e pericolosa, quel ‘ci vuole la morte per Meloni e per sua figlia’ non ha il suo timbro di voce ma porta le sue impronte digitali. La cosa ancora più grave è vedere che un pezzo non piccolo del Pd pensa ancora di poter allearsi con lui per provare a contrastare le destre. Comunisti più psicolabili, davvero un bel mix…”.