In onda, Letizia Moratti sulla crisi Pd: ha un grande problema di fondo

Letizia Moratti sulla crisi Pd. La candidata alla presidenza della Regione Lombardia analizza la spaccatura dem. E durante la puntata di "In Onda" del 3 dicembre analizza la situazione del partito di Enrico Letta. «I miei contatti con il centrosinistra e con Letta in particolare risalgono a questa estate - ha detto Letizia Moratti - Ho proposto alla sinistra di misurarci sui contenuti ma non ho ricevuto risposta. Per questo tengo ancora un dialogo aperto con il Pd. Ci sono due anime al suo interno e credo debba scegliere. Pd diviso sulla mia candidatura? Il Pd è già diviso tra riformisti e chi spinge a sinistra. Il Pd ha un problema di fondo che deve affrontare e mi auguro lo faccia perché abbiamo bisogno di un Pd forte in questo Paese".

"Dal centrodestra non avrei accettato candidature". Moratti all'assalto della Lombardia

Poi Moratti annuncia la sua strategia politica: «Io rappresento l’area di centro e se il Pd può avere una chance di vincere è solo cercando un’alleanza con il centro - conclude Moratti - Per questo ho fatto la mia proposta al Pd ma non ritiro la mia candidatura perché il centro è l’espressione della classe che porta avanti la Lombardia e che non si ritrova nella proposta di Majorino che è molto schiacciata a sinistra. La interpreto come una divisione che c’è al momento nel Pd. Non bisogna aver paura di contaminarsi per trovare punti di convergenza con posizioni diverse».