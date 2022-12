Migranti, Piantedosi blinda il decreto flussi: “Sarà un dpcm”

02 dicembre 2022 a

Una nuova strategia politica per affrontare la crisi sui migranti. Il drecreto flussi, il nuovo piano del ministro Piantedosi, “non andrà in Cdm ma verrà poi recepito in un Dpcm”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno a margine di un convegno a Roma.

“Ci stiamo lavorando con i colleghi di governo, è un lavoro di coordinamento. L’importante è farlo bene e nei tempi giusti” ha sottolineato il ministro. E riguardo all’ipotesi che il decreto possa essere pronto entro il 2022, ha aggiunto: “Stiamo lavorando per bruciare i tempi. Il Governo purtroppo è salito a bordo da pochissimo” precisa Piantedosi.