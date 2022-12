Manovra, Forza Italia pronta agli emendamenti: da migliore le pensioni minime

01 dicembre 2022 a

Forza Italia è pronta a mettere in discussioni alcuni punti della manovra finanziaria varata dal governo Meloni. Ad esporre alcune criticità della legge di bilancio è Alessandro Cattaneo, capogruppo azzurro alla Camera, in un’intervista a Il Foglio: “La manovra si può e si deve migliorare, a partire dalla decontribuzione sulle assunzioni degli under 35 e dalle pensioni minime. Una manovra obbligata dal tema energia e caro bollette. Ed è giusto che sia così. Abbiamo migliorato le risposte del governo Draghi, non era scontato. Bene la pace fiscale e l’aumento della Flat Tax. Ora crediamo di poter essere un valore aggiunto alla coalizione”.

“Lealtà e trasparenza a questo governo”, garantisce Cattaneo, senza rinunciare però alla critica costruttiva: “Cercheremo di dare una direzione di marcia, che è quella di centrodestra, ma voglio smontare la narrazione secondo cui noi di Forza Italia siamo quelli insoddisfatti. Siamo convintamente e lealmente nella maggioranza, in cui ci sono tre partiti diversi e ognuno in maniera costruttiva, negli ambiti adeguati, evidenzia ciò che ritiene essere utile e opportuno”.