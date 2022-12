Opere pubbliche, la ricetta di Matteo Salvini: adottiamo il modello Genova

01 dicembre 2022 a

a

a

Salvini a tutto campo. Sul dissesto idrogeologico, sui grandi eventi che devono essere organizzati a Roma e in Italia e sui progetti del Pnrr. Sul Messaggero il ministro dei Trasporti del governo Meloni parla esplicitamente della necessità di adottare il modello Genova per realizzare opere pubbliche in sicurezza, senza sprechi e in tempi ragionevoli. «L’obiettivo, che vale non solo per Roma ma per tutta Italia, è sbloccare i cantieri e realizzare opere in sicurezza, senza sprechi e soprattutto in tempi ragionevoli. Il modello è quello di Genova: in Italia possiamo fare grandi cose e lo dimostreremo anche con Giubileo, Olimpiadi 2026 ed Expo 2030. In generale, mi piace ricordare che una Capitale deve vivere anche di grandi eventi internazionali»: parola del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sul «Messaggero».

“Crimini contro l'umanità sui migranti”. Le ong portano Salvini a processo

Parlando di infrastrutture, il tema delle ultime ore è il dissesto idrogeologico dopo quanto accaduto a Casamicciola: «Puntiamo al coinvolgimento degli enti locali, a investimenti mirati, a nessuna tolleranza per gli abusi. Risposta concreta: nelle ultime ore, il Mit ha finanziato 19 interventi contro i manufatti abusivi in tutta Italia». Capitolo Pnrr: «Sono al ministero da poco più di 1 mese e sto verificando che troppo spesso i fondi ci sono ma non vengono spesi. Stiamo razionalizzando e togliendo tutta la burocrazia possibile. A partire dalle 100 opere commissariate, chi se ne occupa dev'essere messo nelle condizioni di incidere».