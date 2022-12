Calenda stampella del governo? “Non esiste”, l'unico scenario in caso di addio di Forza Italia

01 dicembre 2022 a

Qual è la verità dietro le mosse di Carlo Calenda e l’incontro con Giorgia Meloni? Nelle ultime ore si sono sprecati fiumi d’inchiostro su possibili alleanze tra il Terzo Polo e Fratelli d’Italia, con un ventilato sostegno al governo in caso di un addio di Forza Italia. Ma Affari Italiani fornisce tutta un’altra ricostruzione della vicenda. “Politicamente questo dialogo non porterà da nessuna parte” spiegano fonti di alto livello di FdI, dove si sottolinea come ci sia soltanto un atteggiamento di apertura e di collaborazione nei confronti delle opposizioni: “Quando eravamo all'opposizione Conte era totalmente sordo, non ci riceveva nemmeno. Con Draghi un minimo di dialogo riuscivamo ad averlo. Ora, che siamo al governo, ascoltiamo tutti. O almeno chi ha qualcosa da dire e non fa un'opposizione precostituita”.

“Non esiste né in cielo né in terra l'ipotesi di sostituire Forza Italia con Azione-Italia Viva” dicono ancora i fedelissimi di Meloni, a cui non dispiace che ci sia una frattura tra le tre opposizioni presenti in Parlamento. “Ci siamo presentati con il Centrodestra alle elezioni e così si va avanti” quanto filtra da via della Scrofa, dove non vedono alcun pericolo imminente su Forza Italia nonostante qualche frizione. E comunque se Silvio Berlusconi decidesse di lasciare la maggioranza “l'unica soluzione sarebbero le elezioni. La parola tornerebbe ai cittadini immediatamente. La coerenza e il rispetto del mandato degli elettori è stata sempre la nostra bussola, insieme al categorico no a qualsiasi gioco di Palazzo”.