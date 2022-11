Si sbriciola subito la storia tra Fratelli d'Italia e Terzo Polo? Renzi spinge per il Mes

Christian Campigli 30 novembre 2022 a

a

a

Ciò che il presidenzialismo sta lentamente unendo, il Mes rischia di separare per sempre. L'attrazione fatale tra Fratelli d'Italia e Terzo Polo subisce quest'oggi un brusco stop. Proprio sul tema del cosiddetto Meccanismo Europeo di Stabilità. “All’Italia servono i denari del Mes che l’Europa ci permette di avere a condizioni più favorevoli - scrive Matteo Renzi nella Enews - E il Mes serve soprattutto per la nostra sanità pubblica, per le liste d’attesa, per i nostri ospedali e i nostri ambulatori. Meloni dice No al Mes per motivi ideologici e perché loro si sentono i patrioti contro l’Europa. Ma chi è veramente il patriota? Chi fa veramente l’interesse degli italiani in questa vicenda: chi vuole più soldi per la sanità o chi li rifiuta per scelta ideologica?”.

“Il vero obiettivo di Calenda... Da ridere”. Barbacetto incontenibile sul Terzo Polo

Sul tema è intervenuto anche il capogruppo di Italia Viva al consiglio regionale toscano, Stefano Scaramelli. “Ho presentato un atto che chiede alla giunta di accedere alla linea di credito predisposta dal Mes, per sostenere il finanziamento dei costi sanitari diretti e indiretti. In Toscana serve intervenire rapidamente per rafforzare il personale sanitario tutto. Quei professionisti che durante la pandemia chiamavamo eroi, oggi sono in sofferenza e con loro i cittadini”.

“Fregatura dietro l'angolo”. Sallusti avvisa Meloni sul traditore Calenda

Di tutt'altro avviso il deputato di Fdi Letizia Giorgianni. “Non va dimenticato che, nel caso in cui l’Italia dovesse trovarsi in crisi di liquidità, per accedere al fondo che essa stessa finanzia con 125 miliardi di euro, sarebbe obbligata a ristrutturare il suo debito pubblico. Come fanno le nazioni che, secondo i mercati, sono indirizzate verso il default. Mi sorge spontanea una domanda: perché con il governo Draghi nessuno parlava più di Mes, e l’argomento torna puntualmente di attualità con il governo Meloni? Forse perché Draghi sapeva le stesse cose che sappiamo noi sulla incongruità degli strumenti del Mes rispetto ai bisogni immediati dell'Italia (e per fortuna). Diventava imbarazzante politicamente sentirselo dire da lui, mentre adesso si reputa ghiotta l'occasione di seminare zizzania contro gli interessi del Paese?”.