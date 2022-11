Sallusti avvisa Meloni su Calenda: “Non fidarti, campano d'inganni. Fregatura dietro l'angolo”

30 novembre 2022 a

L’incontro tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni occupa grande spazio all’interno delle pagine dei giornali e anche Alessandro Sallusti, direttore di Libero, dedica un editoriale alla questione, avvertendo il presidente del Consiglio sulla possibilità di un appoggio del Terzo Polo su alcuni temi economici e una possibile stampella in caso di eventuali defezioni nella maggioranza. “So di certo - afferma il giornalista - che non solo i numeri parlamentari rendono impossibile uno scenario del genere ma che parlare di funerale quando ancora il neonato governo non è stato battezzato è cosa più ridicola che inquietante. Ma semmai, dico semmai, qualcuno davvero ipotizzasse scenari del genere sarebbe meglio ricordare che Calenda e Renzi sono simili al Gatto e alla Volpe della favola di Pinocchio, cioè due imbroglioni (politicamente parlando) che campano di inganni fingendosi il primo cieco e il secondo zoppo”.

Sallusti continua l’affondo sui rappresentanti di Azione ed Italia Viva: “Nella loro carriera Renzi e Calenda hanno tradito qualsiasi accordo, alleanza e amicizia messa in atto forse ad eccezione di Mario Draghi ma solo perché qualcuno è stato per una volta più svelto di loro. Quando i due si avvicinano a qualcuno c'è da chiedersi dove sta il trucco, la fregatura è certamente dietro l'angolo. Ora la domanda è, il Gatto e la Volpe vogliono scalare la sinistra o la destra? Mi correggo, la domanda è stupida, ‘destra e sinistra purché se magna’ è infatti il loro motto”. “Non credo proprio - conclude Sallusti - che Meloni si farà abbindolare dalle lusinghe”.