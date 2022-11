Tagadà, Barbacetto non si trattiene su Calenda e svela il vero obiettivo del Terzo Polo

30 novembre 2022 a

Terzo Polo stampella per il governo Meloni? La domanda viene posta a Gianni Barbacetto, giornalista, nel corso dell’edizione del 30 novembre di Tagadà, il programma tv di La7 condotto da Tiziana Panella: “Stiamo parlando della politica italiana che è divertentissima, io temevo di annoiarmi con il governo della destra, ma è davvero molto divertente il fatto che ci sia un gruppo che si dice all’opposizione, ma bacchetta un partito della maggioranza, cioè Forza Italia, dicendo che non fa abbastanza bene il suo lavoro di sostegno al governo. È bellissimo, un pezzo di sedicente opposizione, cioè Calenda e Renzi, che se la pigliano con Ronzulli e Berlusconi”.

“Ma qual è l’obiettivo?” chiede in maniera secca Panella a Barbacetto, che non ha dubbi: “Sostituirli. Calenda fin dalla campagna elettorale diceva di votarlo sapendo che non avrebbe vinto, sperando poi che Meloni non avrebbe vinto abbastanza da poter durare e quindi sarebbe diventato in qualche modo in grado di fare una congiura di palazzo, di richiamare Mario Draghi, di mettere insieme varie forze per sostituire Meloni. Meloni però di voti ne ha avuti tanti, di parlamentari ancor di più, e quindi - chiosa Barbacetto - parla di appoggiare il governo invece di richiamare Draghi e fare un governissimo”.