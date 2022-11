Legge di Bilancio, Meloni: "Iniziato il percorso per risollevare l'Italia"

28 novembre 2022 a

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica le misure contenute nella manovra di bilancio. "Abbiamo deciso di scommettere sul futuro per ridare finalmente una visione chiara alla nostra nazione. Il nostro percorso per risollevare l’Italia, dopo anni di politiche fallimentari e dannose che l’hanno lasciata in ginocchio, è appena iniziato" ha scritto Meloni su Facebook.





"In poco più di un mese dalla sua formazione, il Governo ha mostrato già tutta la sua unità e concretezza, dando risposte serie e dettagliate alle esigenze dei cittadini e dell’Italia", con "una manovra economica scritta e presentata in tempi record, coerente con gli impegni presi col popolo italiano, con grosse risorse destinate a famiglie, imprese e alle categorie più fragili e in difficoltà" sottolinea la presidente.