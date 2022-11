Governo, arriva la frenata sulla soglia per il pagamento con il pos

28 novembre 2022 a

Limite a 30 euro? Innalzamento a 60 euro? Il governo prende tempo sui pagamenti con bancomat e carta, con la bozza della manovra circolata nel weekend che prevedeva l’inserimento di un limite all’obbligo per i commercianti di accettare i pagamenti digitali senza incorrere in sanzioni. “Sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento, sono in corso interlocuzioni tra il Governo e la Commissione europea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell’iter della legge di bilancio”, la nota di Palazzo Chigi sulla vicenda.

Cambia ancora il limite per i pagamenti con carte e bancomat

Nel frattempo è stato reso noto che le spese per lo smantellamento del nucleare escono dalla bolletta elettrica: l’ultima bozza della manovra prevede un primo cambiamento degli oneri di sistema che pesano sulla bolletta ma che niente hanno a che fare con i consumi della luce di famiglie e imprese. La rivalutazione delle pensioni per "fasce" garantirà invece risparmi nel 2023 di 2,1 miliardi al netto degli effetti fiscali: lo si evince dalla relazione tecnica che accompagna la misura nell'ultima bozza della manovra.