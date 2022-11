Ischia, Renzi umilia Conte: “Farnetica, si deve vergognare per il condono del 2018”

27 novembre 2022 a

Non c’è pace nell’opposizione, nonostante le prove di dialogo sulle prossime regionali. La tragedia di Ischia, con morti e dispersi, ha riacceso i contrasti tra i 5stelle, il centro e la sinistra, con un pesante scambio di accuse. In ballo alcune delle decisioni del governo gialloverde, Conte-Salvini. «Conte è una bugia ambulante. Per lui mentire ormai è più semplice che respirare», attacca Francesco Bonifazi, deputato di Azione-Italia viva. Nel mirino le parole dello stesso Conte, secondo cui nel 2018 non avrebbe firmato alcun condono su Ischia. Incalza il deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli: «Spiace precisare che l’articolo 25 del decreto Morandi del 2018 era nella sostanza un nuovo condono edilizio e che prevedeva al comma 1 bis la disapplicazione dell’articolo 32 comma 27 che riguarda proprio i vincoli idrogeologici, applicando invece la non condonabilità ai proprietari condannati per mafia, articolo 27, lettera a».

Ancora dal Terzo Polo Ivan Scalfarotto, senatore di Italia viva, afferma: «La tragedia che ha colpito l’isola di Ischia non può che suscitare un grande moto di solidarietà da parte di tutti noi e un ringraziamento ai soccorritori. Esiste poi un tema politico a cui non è possibile sottrarsi: cosa ha fatto lo Stato non dico per impedire, ma per ridurre la possibilità che questo evento terribile si verificasse?». Scalfarotto aggiunge: «E allora, non possono che tornare alla memoria le sciagurate scelte del Governo Conte I, da quella di smantellare l’Unità di missione Italia Sicura a quella di varare il condono per Ischia. Una scelta scellerata. Matteo Renzi avvertì Conte in aula: l’abusivismo uccide. Oggi Conte nega maldestramente di averlo varato ma la verità è tutta lì, nero su bianco, nell’articolo 25 del decreto Genova. Conte, oggi, si deve solo vergognare». Frecciate a cui i 5stelle replicano con decisione: «Sui drammatici fatti di Ischia si registra in queste ore uno sciacallaggio politico e mediatico con pochi precedenti. Sostenere che il governo Conte I ha dato vita a un condono a Ischia solo perché l’articolo 25 del decreto del 2018 è intitolato ‘definizione delle procedure di condono’ è strumentale e non fa onore al diritto a una corretta informazione dei cittadini».

Ma Matteo Renzi non molla e ribatte colpo su colpe a Conte e i suoi: «Il disastro di Ischia richiama anche le folli scelte del 2018 su condono e unità di missione. Ma oggi innanzitutto diamo la solidarietà alle famiglie, agli abitanti ed ai soccorritori. Un pensiero commosso a questa terra così bella e così devastata. Davanti al disastro di Ischia le dichiarazioni di Conte oggi su Rai3 sono farneticanti. Ha fatto un condono a Ischia, ha chiuso l’Unità di missione sul dissesto e non si vergogna? Eppure 4 anni fa glielo avevamo detto».