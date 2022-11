Non è l'Arena, Telese e Giletti si scatenano con il sindaco di Forio d'Ischia: “Parole preoccupanti”

27 novembre 2022 a

La tragedia di Ischia è al centro dell’edizione del 27 novembre di Non è l’Arena, il talk show domenicale di La7 condotto da Massimo Giletti. Tra gli ospiti è presente in collegamento anche Francesco Del Deo, sindaco di Forio d’Ischia, che subisce attacchi da praticamente tutti i presenti: “Tutta l’Italia è a rischio sismico ed idrogeologico, noi siamo anche a rischio di erosione costiera. Trovare nell'abusivismo edilizio il capro espiatorio è una considerazione molto superficiale”. Il primo a controbattere è Luca Telese: “L’abusivismo non è mica una vittima. Ne sta dicendo troppe, sarei molto preoccupato di avere un sindaco come lei. Voi avete una cittadina sotto l’acqua, il fango, le macchine distrutte e l’unica cosa che vi interessa dire è che l’abusivismo edilizio non c’entra? Scusi ma è incredibile, io mi aspetterei altro da un amministratore, non mi sentirei al sicuro”.

Il sindaco non accetta le critiche: “L’abusivismo c’è, mi ascolti. Per noi è una tragedia, la popolazione di Ischia non va trattata in questo modo. 110 anni fa, quando non c’era abusivismo edilizio, una chiesa venne sepolta da sei metri di fango. Le briglie di quell’epoca per fermare il disastro sono lasciate senza manutenzione, il corpo che se ne occupava non c’è più. Le briglie hanno l’effetto di rallentare tutto, il problema è stato dei governi passati fino ad oggi. I comuni non hanno la possibilità di fare la manutenzione del territorio, serve che si metta in sicurezza”.

Anche Giletti si infuria per il fatto che l'abusivismo edilizio, tra le possibile cause del disastro di Casamicciola, non venga considerato come un collegamento con le morti della frana da parte del sindaco di Forio: “Se lei mi continua a dire che l’abusivismo è ovunque io le dico che ci sono 8 milioni di case abusive in Italia, all’esterno non sanno neanche cosa è l’abusivismo, non lo capiscono. Ma la colpa è dei sindaci, quelle case i vigili urbani non le hanno mai fermate, sono i sindaci sul territorio, non scarichi il barile. Perché fate i sindaci allora?”.