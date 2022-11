Sondaggio governo Meloni, "chi rema contro". Pagnoncelli svela cosa pensano gli italiani

23 novembre 2022 a

Il report di Nando Pagnoncelli a "DiMartedì", in onda martedì 22 novembre su La7, svela chi, secondo gli italiani, sta remando contro il governo targato Giorgia Meloni. Nell'ultima puntata del programma condotto da Giovanni Floris l'amministratore delegato di Ipsos mostra come hanno risposto gli elettori al quesito "Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono d'aiuto a Giorgia Meloni?". Il 47 per cento degli intervistati è convinto che il leader di Forza Italia e quello della Lega "remino contro" al premier. Il 35 - spiega il sondaggista - conferma che entrambi sono dei buoni alleati e aiutano la Meloni". Infine resta il 18 per cento, la percentuale di indecisi che "non sanno" o "non vogliono indicare".

Per Pagnoncelli "è interessante vedere quello che rispondono gli elettori di Fratelli d'Italia". Uno su quattro pensa che in realtà Salvini e Berlusconi remino contro. "Un problema - afferma Pagnoncelli - per la coesione della coalizione". Poi l'indagine sulle pensioni. Nel programma di governo c'è la cancellazione della legge Fornero, ma per il momento rimane in vigore con qualche modifica. E gli italiani si spaccano: il 43% risponde che si tratta dell'ennesima "prova delle promesse populiste di questa maggioranza", il 40 che è "una prova di maturità date le difficoltà attuali nei conti pubblici". Il 17% risponde di non sapere cosa dire.