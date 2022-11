Manovra di bilancio, il ministro Giancarlo Giorgetti: nessun problema nella maggioranza

21 novembre 2022 a

Riflettori puntati sulla discussione della manovra di bilancio. Alla Camera dei deputati si è svolto un vertice della maggioranza di governo per mettere a punto le misure che saranno contenute nella prossima legge Finanziaria. A chi gli chiede che tipo di manovra sarà, il ministro Giorgetti risponde che la manovra non sarà affatto timida e che non ha comportato alcun sussidio all'interno della maggioranza di governo.

Reddito prolungato, sconto benzina e pensioni: le ultime novità

"Se sarà una manovra timida? No, coraggiosa". Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, arrivando al vertice sulla manovra convocato alla Camera dal premier Giorgia Meloni. Il titolare del Ministero dell'Economia e Finanze ha poi risposto con un «no» a chi gli chiedeva se ci sono dissidi nella maggioranza. Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo erano arrivati alla Camera dei deputati per il vertice sulla legge di bilancio. Poco prima, anche il vicepremier leghista Matteo Salvini aveva fatto il suo ingresso al secondo piano di Montecitorio. Con loro anche il sottosegretario Alfredo Mantovano.