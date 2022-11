Bonus matrimonio? La risposta di Delmastro lascia senza parole Myrta Merlino

Giada Oricchio 21 novembre 2022 a

“Bonus nozze? Una boutade”. Così Andrea Delmastro derubrica l’iniziativa della Lega (20.000 euro agli under 35 che si sposano in chiesa), liquidata quasi subito dal premier Giorgia Meloni come “non all’ordine del giorno”. L’esponente di Fratelli d’Italia, in collegamento con la trasmissione “L’Aria che Tira” su LA7, lunedì 21 novembre, ha gettato acqua sul fuoco dell’ultima polemica: “E’ solo una boutade, una nota di colore di un singolo deputato che ha già ritirato la proposta (Domenico Fugiuele in quanto primo firmatario, ma in realtà i parlamentari sono cinque, nda). Onestamente non è mai stato discussa dal alcun ministro o rivendicata”.

Il sottosegretario alla Giustizia ha invitato a non dar alcun peso all’idea degli irrequieti alleati e ha precisato: “Diverso è che nella finanziaria ci siano diverse proposte. Il nostro primo obiettivo è affrontare la pandemia energetica: 21 miliardi saranno su caro bollette e caro benzina, poi inizieremo a lanciare dei segnali, a iniziare dal taglio del cuneo fiscale”.

La conduttrice Myrta Merlino ha chiesto rassicurazioni: “Dunque, nessuna misura fantasiosa in manovra, ma solo cose concrete e priorità senza che qualcuno pianti bandierine?”, “Tutti noi le pianteremo nel quinquennio, oggi abbiamo un’emergenza e solo un orbo non se ne rende conto. Non possiamo mettere in ginocchio imprese e famiglie” ha replicato Delmastro confermando che il taglio dell’IVA su pane, pasta e latte andrà avanti (“oggi se ci sono le risorse, altrimenti alla prima occasione utile”), mentre non ci sarà l’aumento del tetto al contante. La veemenza del suo ospite ha colpito Merlino che lo ha bacchettato: “Però Delmastro non mi tratti male come se queste cose me le inventassi io… è la Lega che si inventa una serie misure che invece non ci saranno in manovra”.