Reddito prolungato, sconto benzina e pensioni: le ultime novità sulla manovra

I lavoratori "occupabili" che percepiscono il reddito di cittadinanza avrebbero un anno di transizione e non più sei mesi. Da gennaio a dicembre 2023 sarebbero inseriti in corsi di formazione obbligatori in vista dello stop all’assegno che scatterebbe nel 2024. È l’ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ministri convocato per stasera.

È in corso un vertice di governo a Montecitorio sulla legge di bilancio. Oltre al premier Giorgia Meloni e ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini partecipa anche il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Alla riunione di venerdì scorso l’idea era quella di fissare la data a sei mesi per lo stop al Reddito.

Tra le novità emerse nelle ultime ore c’è anche la riduzione dello sconto sui carburanti. Si sta ragionando inoltre, secondo quanto si apprende, anche sulla possibilità di aumentare le pensioni minime. La spinta arriva soprattutto da Forza Italia che in campagna elettorale ha chiesto l’aumento delle pensioni minime a mille euro. L’aumento potrebbe arrivare a 600 euro ma i lavori sulla legge di bilancio sono ancora in corso.