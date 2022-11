Bonus nozze, Emma Bonino insorge: "Una sciocchezza incostituzionale"

21 novembre 2022 a

La proposta di legge della Lega che prevede un bonus matrimonio fino a 20mila euro per le giovani coppie under 35 con un reddito Isee nell’anno in corso non superiore a 23mila euro e residenti in Italia da almeno 10 anni «mi sembra una sciocchezza sul piano politico e ritengo sia anche un provvedimento incostituzionale». Lo ha detto Emma Bonino commentando, interpellata dall’Adnkronos, il testo depositato alla Camera dal 5 deputati leghisti, che inizialmente contemplava i soli matrimoni cattolici ma che in seguito, come ha puntualizzato il primo firmatario Domenico Furgiuele, è stato esteso a tutti i matrimoni anche di rito civile.

«Il bonus matrimonio se divorzi lo restituisci?» scrive invece Marco Cappato dei Radicali su Twitter, ironizzando sugli incentivi alle nozze celebrate in chiesa. Dal fronte Pd arriva il commento del deputato Emiliano Fossi: «È una norma che fa emergere la vera anima della destra: retrograda, anti moderna, insomma fuori dal tempo».