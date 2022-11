Sondaggio Swg, Giorgia Meloni non si ferma più. Fratelli d'Italia sale ancora

21 novembre 2022 a

Giorgia Meloni non si ferma più. Anche questa settimana Fratelli d'Italia guadagna consensi nel sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana durante il TgLa7. Il partito del presidente del Consiglio sale al 30.4% rispetto al 30.1% di sette giorni fa. Fratelli d'Italia, dunque, guadagna lo 0.3%. Ed è l'unico partito della maggioranza di governo a guadagnare consensi. Il suo peso relativo è diventato ormai quattro volte quello della Lega di Matteo Salvini che, in una settimana, ha perso lo 0.5% scendendo dall'8.1% al 7.6%. Discorso analogo per Forza Italia che perde lo 0.4% e scende dal 6.8% al 6.4%.

Differente il quadro dei partiti d'opposizione. Il Pd riesce a recuperare qualche punticino percentuale passando dal 16% al 16.2% ma restando sempre il terzo partito d'Italia preceduto dal Movimento Cinque Stelle che perde lo 0.1% e scende al 16.9%. Guadagnano qualcosa anche Verdi e Sinistra che salgono al 4% e +Europa che sale al 3%.