Il governo Meloni toglie l'Iva da pane e latte. Aiuti sulle bollette e il prezzo del diesel

Via l’Iva su alcuni prodotti alimentari essenziali come il pane e latte. È una delle misure, apprende l’AGI, annunciata dal governo durante il vertice di maggioranza sulla manovra in corso a palazzo Chigi. La misura costerà, secondo quanto si apprende, circa mezzo miliardo.

Il principale obiettivo della legge di bilancio sarà quello di tutelare i redditi bassi, i giovani e gli anziani. È quanto avrebbe sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il vertice. Il premier, secondo quanto si apprende, ha sottolineato la difficoltà del momento e rimarcato che la maggior parte delle misure andrà nella direzione di contrastare il caro bollette. Inoltre, si starebbe valutando di lasciare validi gli incentivi per il prezzo del diesel ed eliminarli per quanto riguarda la benzina.

Dopo il Capo dell’esecutivo sono intervenuti, sempre secondo quanto si apprende, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. All’incontro, oltre al premier, al ministro dell’Economia e al viceministro, partecipano i capigruppo della maggioranza e i vicepremier Salvini e Tajani. Al vertice è stata confermato che la legge di bilancio sarà di circa 30 miliardi. Durante l’incontro - si apprende da fonti parlamentari - è stato ribadito che ci sarà una stretta sul reddito di cittadinanza. Bisogna accertare che i percettori del reddito cittadinanza vivano in Italia, sarebbe stato il ragionamento della presidente del Consiglio