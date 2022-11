Dal ponte di Ariccia allo Stretto, l'annuncio di Salvini: "Lavori al via in due anni"

17 novembre 2022 a

a

a

«Lunedì riportiamo in Consiglio dei Ministri il progetto del Ponte sullo Stretto. Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ad Ariccia (Roma) alla cerimonia di riapertura al traffico del Ponte Pio IX.

"Letta lascia, anzi no". Ecco i nomi per sostituirlo

«Io conto che in questa legislatura partano i lavori, però serve anche l’Alta Velocità per arrivare a Reggio Calabria. L’obiettivo è che nell’arco di questa legislatura comincino i lavori - ha poi sottolineato Salvini a margine della cerimonia - nessuno può promettere un Ponte in 5 anni, soprattutto con un Ponte a campata unica da 3,3 chilometri. Io sarò il 5 dicembre a Bruxelles per chiedere che anche l’Europa faccia la sua parte. Non è la Messina-Reggio Calabria, ma la Palermo-Berlino. Sicuramente, ipotizziamo di partire con i lavori nell’arco di due anni».