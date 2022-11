Supermedia Youtrend, Fratelli d'Italia inarrestabile nei sondaggi. Conte umilia il Pd

17 novembre 2022 a

Nuovo aggiornamento con la Supermedia dei sondaggi realizzata da Youtrend. Nella consueta rilevazione settimanale la notizia più importante è il sorpasso del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico. Non si tratta di un scavalco ‘di misura’, ma di un vero a proprio scambio di posizioni, con il M5S che guadagna lo 0,8% in due settimane e il PD che perde più di mezzo punto nello stesso periodo. Continua il buon momento di Fratelli d’Italia che sale oltre il 29% (ma secondo alcuni istituti avrebbe già raggiunto il 30%) mentre il Terzo Polo scende sotto l’8% tornando sui valori ottenuti alle elezioni del 25 settembre. Stabile la lega, leggero guadagno per Forza Italia di Silvio Berlusconi. Sono infine oltre venti i punti di distacco tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra.

SUPERMEDIA LISTE: FDI 29,1 (+0,4) M5S 17,4 (+0,8) PD 16,8 (-0,6) Lega 8,4 (=) Terzo Polo 7,8 (-0,2) Forza Italia 7,0 (+0,2) Verdi/Sinistra 3,9 (+0,1) +Europa 2,7 (-0,1) Italexit 2,1 (-0,3) Unione Popolare 1,4 (-0,1) Noi Moderati 1,1 (+0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022: Centrodestra 45,5 (+0,7) Centrosinistra 24,0 (-0,4) M5S 17,4 (+0,8) Terzo Polo 7,8 (-0,2) Italexit 2,1 (-0,3) Unione Popolare 1,4 (-0,1) Altri 1,8 (-0,5)