Toscana, tensione alle stelle Pd-Italia Viva. Scaramelli tuona: “Volete continuare a perdere?”

Christian Campigli 16 novembre 2022 a

a

a

Un rapporto sbilanciato. Una linea politica che rischia di uscire dalle rotaie e deragliare. Uno degli ultimi fortini rossi presenti in Italia, messo a rischio da settimane di litigi e ripicche. La tensione tra Pd e Italia Viva non accenna a diminuire in Toscana. Il confronto, le accuse reciproche e l'infuocata riunione della scorsa settimana (alla quale prese parte anche Matteo Renzi) tra i due partiti non ha ancora portato ad un accordo. “Vi sono due punti sostanziali sui quali è necessario fare chiarezza, una volta per tutti – tuona Stefano Scaramelli, capogruppo di IV al Palazzo del Pegaso –. Il primo è squisitamente politico. Sono due anni che, giunti a novembre, riappare come per magia un enorme buco di bilancio nella sanità. E con esso il desiderio dei colleghi del Pd di aumentare le tasse. Un'idea che, fin quando io sarò in maggioranza, non passerà. Dobbiamo inoltre accelerare il passo sulle infrastrutture, che sono essenziali, per i residenti, ma anche per il turismo, comparto fondamentale per la Toscana. Ma non va sottovaluto nemmeno il piano più squisitamente incentrato sul rispetto. Non ci sta più bene di recitare la parte della ruota di scorta. Le ultime elezioni politiche hanno dimostrato che noi siamo in netta crescita, gli amici del Partito Democratico in caduta libera. Quando si fanno le nomine, non è possibile pensare che su cento nomi, novantanove siano scelti dal Pd. Non va bene”.

Anche Italia Viva si sfila? Nuovo scossone, la maggioranza di Giani in bilico

Negli scorsi giorni Il Tempo aveva raccontato, per primo, delle trattative per il passaggio di ben tre consiglieri regionali dem ad Azione. “Non voglio dire nulla in tal proposito. Posso solo affermare che c'è molto interesse intorno al nostro progetto. Soprattutto da parte di chi crede ancora nell'assunto riformista. Le alleanze? Certo che sono possibili, ma a patto che non sia sempre e solo il Pd a scegliere i nomi. Faccio due esempi concreti. In Lombardia, Letizia Moratti può rappresentare lo scacco matto in grado di portarci alla vittoria, anche in un regione tradizionalmente di destra. Discorso analogo lo potrei fare per Pisa, Massa e soprattutto Siena. Nella città del Palio noi di Italia Viva abbiamo un nome di grandissimo spessore, col quale possiamo tornare al potere. Ecco, agli amici del Pd chiedo questo: avete voglia di vincere o di continuare a perdere? E soprattutto - conclude Scaramelli (foto Facebook) - vi interessano solo le poltrone o anche la politica, quella vera?”.