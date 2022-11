La sinistra litiga sul Lazio. Schiaffo di Moretti ad Articolo 1: “Sono loro a doversi adeguare”

16 novembre 2022 a

Non c’è pace all’interno della sinistra. L’ultima lite è quella sulle candidature nella Regione Lazio, con Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, che ha lanciato una bordata ad Arturo Scotto, deputato e coordinatore di Articolo Uno e Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana: “Fratoianni parla di approccio da scolaretti riguardo alle elezioni nel Lazio, e la vera ragione è che ora come alle politiche non vuole allearsi con Carlo Calenda. Scotto vuole il ‘congresso bradipo’ e la verità è che Articolo 1 ha bisogno di tempo per costruire una candidatura forte a sinistra. Ma il paese, al quale il Pd deve dare delle risposte, non può dipendere dai veti di Articolo 1. Con tutto il rispetto, sono loro che devono adeguarsi a ciò che decideranno i nostri elettori”.

“Io penso - dice ancora Moretti in un post sulla propria pagine di Facebook - che il Pd debba tornare a vincere, anche per convincere sono sempre stata allergica al fuoco amico e alla litigiosità di una coalizione che prosegue il suo cammino autolesionista. Quello che abbiamo proposto con una petizione che è prossima alle mille firme e che porteremo sabato in assemblea, è di anticipare il congresso a gennaio per arrivare all’appuntamento con le regionali con una leadership legittimata e anche per stimolare i nostri elettori alla partecipazione”.

“Abbiamo già sprecato tempo utile in inutili litigi di cui si sono avvantaggiati M5S e terzo polo in un effetto tenaglia che dobbiamo a ogni costo interrompere. Il Pd ha già un’identità data dalla sua storia e la rafforzerà grazie a una nuova leadership capace di dare slancio a idee e proposte. Abbiamo il dovere di fare presto se vogliamo che il Pd esista ancora alla fine delle nostre parole”, conclude l’eurodeputata, molto critica sulla gestione del partito negli ultimi mesi.