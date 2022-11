Sondaggio Mentana, gli italiani promuovono Meloni su porti chiusi e blocco navale

15 novembre 2022 a

Gli italiani approvano le politiche sull'immigrazione messe in atto dal governo Meloni. Lo rileva il sondaggio Swg sulla politica dei porti chiusi letto da Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 del 14 novembre.

Il 57 per cento degli intervistati si ritiene d'accordo con le politiche promosse dal governo mentre il 43 per cento lo è poco o per niente. Di questo 57 per cento di favorevoli ai porti chiusi, il 94 per cento è del centrodestra, il 32 per cento del Movimento 5 stelle e del Terzo polo, il 12 per cento del Pd. Inoltre, il 52 per cento degli elettori si dice d'accordo anche sulla proposta di creare un blocco navale per proteggere le coste italiane dagli sbarchi dei migranti. Una percentuale che risultava più alta negli anni passati: era del 63 per cento nel 2018 e del 61 per cento nel 2017. Sulla vicenda della nave Ong Ocean Viking, il 33 per cento degli elettori ritiene che l'esito sia una vittoria per l'Italia, mentre per il 20 per cento si tratta di una sconfitta. Per il 36 per cento, invece, nessuna delle due. L'11 per cento degli intervistati non sa esprimere una opinione. È così che sullo scontro tra il governo francese e quello italiano sul caso della Ocean Viking, per gli intervistati ha ragione il governo italiano per il 54 per cento degli intervistati, il governo francese per il 12 per cento, nessuno dei due per il 34 per cento.