Covid, quarantena breve e stop al tampone finale. La ricetta del ministro Schillaci

Il governo Meloni scende in campo anche per fronteggiare Covid e influenza stagionale. Ne parla il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che anticipa anche la campagna vaccinale che scatterà la prossima settimana. «Stiamo lavorando per far sì che, soprattutto i pazienti asintomatici positivi, possano rientrare prima, a breve anche su questo faremo una comunicazione. Eliminando eventualmente anche il tampone finale».

Il responsabile del dicastero della Salute sottolinea che la prossima stagione influenzale potrebbe essere anche molto aggressiva. «Il Ministero è al lavoro per lanciare, entro la prossima settimana, una campagna di promozione per le vaccinazioni contro il Covid e contro l’influenza - ha detto Orazio Schillaci nel corso di un evento dedicato alla prevenzione vaccinale - I vaccini sono stati strumenti importanti nella lotta alla pandemia. Abbiamo imparato tutti a capire quanto sia importante, soprattutto per chi rischia l’ospedalizzazione, sottoporsi alla vaccinazione. Stiamo valutando perché è importante affrontare anche l’emergenza dell’influenza che, quest’anno, potrebbe essere particolarmente preoccupante». Lo ha dichiarato il ministro per la Salute Orazio Schillaci rispondendo a una domanda sull’eventualità di lasciare aperti i centri vaccinali sul territorio. «La prossima campagna di vaccinazione quindi riguarderà sia il Covid che l’influenza per i soggetti fragili, gli immunodepressi, le persone anziane» ha aggiunto.