Covid, David Quammen sul Covid: rimarrà qui per sempre

13 novembre 2022 a

a

a

Lo scrittore David Quammen parla del Covid e della sua diffusione nelle nostre società. Lo fa nel corso di Che Tempo Che Fa andata in onda il 13 novembre. "Io credo che rimarrà qui per sempre - dice Quammen - tuttavia possiamo controllarlo. Il virus è arrivato qui prima che altrove e si è diffuso ancor prima che la gente si rendesse conto delle sue insidie. Ci sono stati alcuni che sono sempre stati sospettosi dei risultati scientifici ma è peggiorato sempre di più, eppure siamo nell'era di internet e di twitter.." A Fabio Fazio Quammen parla del suo nuovo libro intitolato "Senza respiro". "E' proprio la storia di ciò che è accaduto nella pandemia, però viene raccontata mettendo l'accento sul virus, perché è lui il personaggio principale".

"Non credo all'ipotesi del virus sfuggito da un laboratorio cinese. Non c'è nessuna base scientifica. Naturalmente ci sono coincidenze, racconti, accuse che sono state mosse e che raccontano storie che non esistono".

@DavidQuammen a #CTCF pic.twitter.com/pc5Zyu7F02 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 13, 2022

Poi David Quammen parla dell'ipotesi del virus sfuggito da un laboratorio. "Non ci credo all'ipotesi del virus manipolato o sfuggito da un laboratorio cinese - risponde Quammen - Non c'è alcuna base scientifica. Ci sono solo coincidenze, accuse, racconti di storie che non esistono. Invece c'è una prova empirica, e cioè che questo virus è molto analogo a virus che vivono sui pipistrelli in Cina e ci mostra l'evoluzione del coronavirus. I virus, insomma, si sono evoluti a livello naturale. Ma non abbiamo ancora trovato nemmeno il primo animale portatore del virus. Ci possono volere anche oltre 40 anni per trovarlo. Ma è un virus assolutamente naturale".