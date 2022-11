Covid, la Cina allenta le restrizioni per chi arriva dall'estero: quarantena ridotta

11 novembre 2022 a

La Cina ha sempre preso di petto il Covid con una strategia del rigore, ma adesso arriva una prima apertura. Le autorità di Pechino hanno annunciato l’allentamento di alcune misure anti-Covid per chi arriva dall’estero, riducendo la quarantena obbligatoria da 10 a otto giorni. Inoltre, è stato abolito l’obbligo di identificare e isolare i «contatti stretti secondari».

Situazione diametralmente opposta nella gestione interna dei cittadini. La situazione del Covid viene reputata ancora grave e gli alti vertici del Partito Comunista Cinese hanno escluso la possibilità di allentamenti alle misure di prevenzione e controllo della diffusione del virus. Nel primo incontro dopo il ventesimo Congresso del Pcc del mese scorso, i nuovi sette alti dirigenti del Comitato Permanente del Politburo - vertice decisionale del partito che comprende anche Xi Jinping, segretario generale del Pcc - hanno stabilito di mantenere la linea rigida dello «zero Covid» a fronte della situazione attuale.

«La Cina è un Paese con una popolazione numerosa, con un gran numero di gruppi vulnerabili, uno sviluppo regionale squilibrato e risorse mediche insufficienti», si legge nel comunicato finale del vertice diffuso dall’emittente televisiva statale China Central Television, e «la situazione di prevenzione e controllo è ancora grave». Occorre quindi «attuare fermamente la strategia generale di difesa dai contagi importati e di difesa interna contro il rimbalzo» del virus e «attuare fermamente la compensazione dinamica», ovvero la politica dello «zero Covid» che ha provocato forti ripercussioni all’economia nazionale. La Cina prosegue, quindi, con la linea dello «zero Covid» che si compone di lockdown improvvisi, annunciati spesso per una manciata di contagi, di test di massa per milioni di persone e di quarantena per chi entra nel Paese, nonostante i numeri dei contagi siano relativamente bassi rispetto a quelli registrati altrove. I casi sono però in aumento, ai livelli più alti da mesi: una linea così rigorosa non sembra aver pagato.