Covid, Giorgia Meloni spazza via i dubbi: “Ritorno alla normalità grazie a medici e vaccini”

La sinistra chiede le dimissioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato di Fratelli d’Italia per via delle sue dichiarazioni sui vaccini durante la trasmissione di Rai 2 ‘Restart-L’Italia ricomincia da te’. A parlare della situazione che lega pandemia e vaccini è in primis Giorgia Meloni, impegnata in Indonesia per il G20: “Durante la sessione plenaria ‘Global Health’ al G20 di Bali, ho ribadito come la pandemia abbia mostrato la grande fragilità delle nostre società dinanzi a crisi sanitarie inaspettate. La vita sta tornando progressivamente alla normalità grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione e alla responsabilizzazione dei cittadini, ma tali situazioni di pericolo vanno affrontate in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome della tutela della loro salute. Se non si ha la salute a nulla serve la libertà. Ma di contro, cos’è la salute senza libertà?”.

Covid, Gemmato e il dubbio sui vaccini: "Peggio senza? Non ci sono prove". E Bassetti s'infuria

Sulla vicenda si è espresso pure il parlamentare di Fratelli d’Italia, Luciano Ciocchetti, vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera: “Restiamo basiti dall’ennesima strumentalizzazione della sinistra sulle parole decontestualizzate del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Il Pd cavalca una fake news pur di attaccare il governo Meloni. La linea di FdI sui vaccini è - sentenzia Ciocchetti - da sempre limpida in favore della scienza e del diritto alla salute. Non prendiamo lezioni da partiti ed ex ministri che hanno fatto dell’incoerenza la propria bandiera”.