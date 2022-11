L'Aria che tira, Carlo Calenda propone il salario minimo a Pd e M5S

15 novembre 2022 a

Grandi manovre all'opposizione. Mentre il governo Meloni è impegnato su più fronti tra cui quello economico, sanitario e di politica internazionale, l'opposizione resta divisa praticamente su tutti i temi in agenda. Terzo Polo, Pd e M5S sembrano parlare tre lingue diverse e non trovano alcun punto di contatto. Per questo Calenda prova a fare un passo in direzione degli altri partiti e lo fa direttamente negli studi televisivi de "L'Aria che tira" su La7. Calenda propone l'istituzione di un salario minimo a 9 euro.

"Non mi piace stare da solo, anzi - risponde Calenda a Merlino - Penso che con Pd e M5s possiamo fare cose insieme all'opposizione. Faccio una proposta e la faccio direttamente qui in studio da lei. Il salario minimo a 9 euro. La povertà lavorativa in Italia è indegna. Io l'ho detto. Adesso aspetto cosa dicono gli altri".