Pd nel caos, sondaggio clamoroso su Moratti. Cosa pensano gli elettori dem

Nel Partito democratico in crisi di voti e di identità è caos totale. Non c'è un tema in cui le varie anime del partito abbiano una visione comune, come si evince ogni qual volta esce un sondaggio relativo all'elettorato dem e alle scelte che vorrebbe che fossero prese dai vertici. L'ultimo caso è quello sollevato dalla rilevazione Emg-Different di Fabrizio Masia presentata lunedì 14 novembre ad Agorà, su Rai3.

Il nodo del contendere è l'opportunità di sostenere la candidatura di Letizia Moratti alla presidenza della Regione Lombardia dopo l'addio alla giunta Fontana e la candidatura indipendente, appoggiata da Azione e Italia Viva. Una scelta divisiva vista la storia di centrodestra dell'ex sindaca di Milano: rinunciare a una vittoria possibile o cogliere l'attimo? La domanda del sondaggio è proprio questa: il Pd dovrebbe appoggiare la candidatura Letizia Moratti in Lombardia? Il 44 per cento degli intervistati dice di no, sì il 17 mentre il 39 non risponde.

Nel Pd è scontro totale, l'ultimo caso in Lombardia: regna l'anarchia

Se limitiamo i risultati agli elettori di centrodestra, però, le idee si fanno molto più confuse. Il 30 per cento respinge l'ipotesi, mentre il 38 vorrebbe candidare l'ex ministra dei governi di Silvio Berlusconi. Un partito spaccato in tre, vissuto che il 32 per cento degli elettori dem intervistati non sa o non risponde. Un dilemma che appare al momento senza soluzione per il partito di Enrico Letta, mentre si cerca di anticipare il congresso fissato in un primo momento a marzo ma che si rende sempre più indispensabile a causa dell'emorragia di consensi fotografata dai sondaggi.