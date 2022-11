Sondaggio Cartabianca, Giorgia Meloni fa il botto e il M5S annienta il Pd

09 novembre 2022 a

a

a

Un altro sondaggio che premia il lavoro di Giorgia Meloni, vincitrice delle elezioni dello scorso 25 settembre. Il presidente del Consiglio nella rilevazione di Emg per la puntata dell'8 novembre di Cartabianca, il programma televisivo di Rai3 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione, vede salire di 2 punti percentuali il proprio partito rispetto all'appuntamento con le urne, raggiungendo quota 28%. Un gradimento nelle intenzioni di voto che le regala stabilmente il primo posto.

Panico in Vaticano. La svolta "meloniana" del Papa manda in tilt la Cei

Ad oltre dieci punti di distanza c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (+2,1%), che ha annichilito il Partito Democratico di Enrico Letta (-2,3%) sorpassandolo per il secondo gradino del podio: i grillini si attestano al 17,5%, i dem al 16,8%. A seguire c'è poi la Lega di Matteo Salvini all'8,7% (-0,1%), tallonata da Azione-Italia Viva, in leggera crescita (+0,2%) all'8% complessivo. Perde un punto percentuale Forza Italia, che cala al 7,1%.

L'ipocrisia di Conte: fa il pacifista sull'Ucraina ma tace su Regeni. Perché all'Egitto vendeva armi

Per quanto riguarda la fiducia dei leader, sempre nel sondaggio di Emg (addirittura il 40,1% dei contatti ha dichiarato di essere indeciso o di non votare), è Meloni a primeggiare. Un doppio trionfo, con un 51% del totale dell'elettorato che ha fiducia nella leader di FdI. Dietro di lei c'è Conte, al 40%, a seguire Silvio Berlusconi (28%), Carlo Calenda (27%) e Matteo Salvini (26%). Sprofonda Enrico Letta, che crolla al 20%, ultimo posto per Matteo Renzi con il 17% di fiducia.