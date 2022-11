L'Aria che Tira, “ascolteranno il Papa?”. Gasparri annienta l'Europa sui migranti

Valentina Bertoli 08 novembre 2022 a

Acque mosse ed alta tensione in Sicilia. La presenza delle navi Ong, ormeggiate nel porto di Catania e cariche di migranti, incoraggia la protesta degli attivisti contro le politiche del governo Meloni. Mentre monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa di immigrazione nonché presidente della fondazione Migrantes, azzarda la possibilità di un ritorno al nazionalismo, il premier ungherese Viktor Orban loda Meloni su Twitter per aver protetto i confini europei. A “L’Aria che tira”, seguito programma di LA7, interviene sul tema Maurizio Gasparri che rivolge il suo j’accuse a Papa Francesco: “Se l’Europa non ascolta Giorgia Meloni, vediamo se ascolta il Papa”.

Dopo l’incontro a Bruxelles con i vertici delle istituzioni europee, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che “la voce dell’Italia in Europa sarà forte” e che sarà necessario “un cambio del punto di vista della posizione dell'Italia”. Sul tema caldo della gestione dei migranti, Meloni ha confermato quanto in precedenza dichiarato: “La priorità diventa quella già prevista nelle normative europee, che è la difesa dei confini esterni”. A “L’aria che tira”, talk show di attualità ed approfondimento giornalistico, la conduttrice Myrta Merlino chiede ai suoi ospiti di esprimersi sul gesto muscolare di Giorgia Meloni. L’appello trova immediatamente la risposta di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: “Non so che risultati abbia portato a casa Giorgia Meloni. C’è un altro signore che ha difficoltà a portare risultati a casa su questo tema”.

Poi la domanda diretta: “Sa chi è?”. “È il Papa. Tornando dall’estero, ha rilasciato delle dichiarazioni e ha chiesto cosa stesse facendo l’Europa”: ha continuato il senatore. Il Pontefice, infatti, durante il volo di ritorno dal Bahrein, ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra le tante questioni affrontate, il Papa ha sottolineato il bisogno di un supporto per il governo italiano nelle politiche legate all’immigrazione. In particolar modo, sulla situazione calda di queste ore nel Mediterraneo, ha detto: “L'Ue deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto”. Presente in studio, Maurizio Gasparri, mette in guardia i telespettatori e suggerisce un quesito scottante: “Tra Meloni e il Papa, chi convincerà di più l’Europa?”.