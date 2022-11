Sondaggio Mentana, vola Giorgia Meloni. Per M5s il balzo è choc

08 novembre 2022 a

a

a

Il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana parla chiaro. Il giornalista ha letto la rilevazione durante il telegiornale andata in onda lunedì 7 novembre. Per Fratelli d'Italia continua l'onda lunga delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. In base al sondaggio Swg, infatti, nell'ultima settimana il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato un ulteriore 0.3% salendo a quota 29.4% delle preferenze e sfiorando la quota psicologica del 30%.

Pd in caduta libera nei sondaggi, da quanto non va così male

Ma è grande il balzo in avanti anche per il M5s. Il partito di Giuseppe Conte, infatti, guadagna addirittura lo 0.5% arrivando al 16.8% e scavalcando il Pd che perde lo 0.3% e si ferma al 16%. I grillini diventano, insomma, il secondo partito d'Italia e, a questo punto, la prima forza d'opposizione nel Paese.