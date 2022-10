Sondaggio Swg: Meloni a valanga e il Pd sprofonda. Rimonta di Azione/Italia Viva

31 ottobre 2022 a

I numeri parlano chiaro. Il nuovo sondaggio Swg sulle intenzioni di voto degli italiani al 31 ottobre, letto da Enrico Mentana durante il tg La7, certifica la crescita inarrestabile di Fratelli d'Italia nei confronti degli altri partiti. Il partito di Giorgia Meloni sale dello 0,8% e passa dal 28,3% al 29,1%. Non solo, il sondaggio rivela delle novità: è testa a testa tra Pd e M5s che si attestano al 16,3% entrambe in calo mentre Azione e Italia viva sono in rimonta. Salgono dello 0,2 passando dall'8,4 all'8,6 e superando così Lega e Forza Italia.

La Lega perde lo 0,7% passando dall' 8,6% al 7,9%, Forza Italia guadagna lo +0,3% arrivando al 6,5%, Verdi e Sinistra restano stabili al 4,1%, +Europa perde lo 0,1 passando da 3,1% a 3%, Italexit di Paragone scende dello 0,1 attestandosi al 2,5 % , Unione popolare sale dello 0,2% passando dall' 1,2% all' 1,4% e le altre liste guadagnano lo 0,2 raggiungendo il 4,3%.

Fratelli d'Italia +0,8 da 28,3 a 29,1

Partito democratico -0,7 da 17,0 a 16,3

Movimento 5 Stelle -0,1 da 16,4 a 16,3

Azione/Italia Viva + 0,2 da 8,4 a 8,6

Lega -0,7 da 8,6 a 7,9

Forza Italia +0,3 da 6,2 a 6,5

Verdi e Sinistra stabile al 4,1

+Europa -0,1 da 3,1 a 3

Italexit -0,1 da 2,6 a 2,5

Unione popolare + 0,2 da 1,2 a 1,4

altre liste + 0,2 da 4,1 a 4,3