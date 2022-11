Sondaggio Mentana, il Pd è in caduta libera

07 novembre 2022 a

Non sono bastati i fischi incassati da Enrico Letta durante la marcia della pace dell'altro giorno a Roma. Il Pd è letteralmente in caduta libera come testimonia il sondaggio diffuso da Enrico Mentana nel suo telegiornale serale in onda su La7 il 7 novembre. Secondo la rilevazione Swg, i Dem sono diventati il terzo partito e in una settimana hanno perso lo 0.3% scendendo al 16%. Per questo sono superati dal Movimento 5 Stelle che salgono al 16.8% guadagnando lo 0.5% rispetto alla rilevazione di sette giorni fa. Saldissimo in vetta il partito del premier Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia guadagna un altro 0.3% e sale al 29.4% totale.

Video su questo argomento "Fuori i guerrafondai da questa piazza". I pacifisti urlano contro Letta

Ma da quanto tempo il Pd non andava peggio di così? La redazione del TgLa7 ha fatto una ricerca a ritroso e ha verificato che, per trovare una risultato peggiore, bisogna risalire addirittura a 4 anni fa e precisamente al 1° ottobre 2018 quando il Pd era fermo al 15.7. Insomma per i dem mala tempora currunt.