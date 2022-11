Tagadà, il consiglio paterno di Mastella a Cottarelli: "Non farlo, litigano tutti”. La poltrona in ballo

08 novembre 2022 a

a

a

Carlo Cottarelli è ospite della puntata dell’8 novembre di Tagadà, talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, e riceve un inatteso consiglio da Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a proposito di tutte le voci di una possibile candidatura a presidente della Regione Lombardia: “Volevo salutare Cottarelli e gli dico, siccome è una persona che stimo, di non candidarsi a presidente in Lombardia. Si candida a presidente uno che ha la maggiore chance possibile, ma se litigano Pd e Terzo Polo, se litigano Pd e Movimento 5 Stelle, non si deve candidare. Visto il suo prestigio gli consiglio questo, lo dico secondo la mia esperienza. Poi decide lui”.

Voto nel Lazio, Pd nel caos. Spunta l'idea delle primarie

Panella interrompe Mastella e manda la pubblicità prima di fare la fatidica domanda a Cottarelli: “Questa proposta gliel’hanno fatta?”. L’economista e senatore del Partito Democratico chiarisce tutto: “Non c’è nessuna proposta di candidarmi in Lombardia, ancora no. Non so cosa voglia dire ticket. Io ho sempre detto che se c’è una coalizione sufficientemente ampia e c’è un programma condiviso io potevo considerare di candidarmi. Di programmi non se ne parla mai. Prima di fare il politico pensavo che questa cosa dei programmi fosse una cosa che si diceva tanto per e invece è vero, non si parla mai di programmi. Per ora - conclude Cottarelli - sono qui e attendo, non è che mi sono inventato di fare io questa cosa”.