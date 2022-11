Elezioni regionali, Calenda scopre le carte: “Moratti e D'Amato per Lombardia e Lazio”

06 novembre 2022 a

a

a

Sono ufficialmente iniziate le manovre per le elezioni regionali di Lombardia e Lazio che si terranno all’inizio del 2023. Nella prima è già partita la corsa tra Attilio Fontana e Letizia Moratti, mentre il governatore laziale Nicola Zingaretti è stato eletto in Parlamento e non si ricandiderà alla Pisana. A lanciare un doppio nome per le due poltrone è Carlo Calenda, leader di Azione, che su Twitter appoggia due precisi candidati: “Appoggiare due persone che in Lombardia e nel Lazio hanno fatto bene sulla campagna vaccinale e la sanità come Alessio D’Amato e Letizia Moratti è la scelta giusta per il Terzo Polo. Vengono da storie diverse ma hanno lavorato sulla stessa linea di serietà nell’emergenza. Rimaniamo aperti alla discussione con tutti per costruire coalizioni ampie, ticket (Moratti-Cottarelli sarebbe perfetto) che parlino a mondi diversi, programmi inclusivi. Ma è ora - chiosa Calenda - di rompere gli indugi e iniziare a lavorare”. Resta da capire che cosa farà il Pd e se ci sarà un riavvicinamento, almeno per questa tornata elettorale, con il Terzo Polo.