“Il governo non si azzardi…”. Armi all'Ucraina, Conte minaccia Crosetto

Giuseppe Conte non vuole l’invio di altre armi all’Ucraina per affrontare la guerra con la Russia. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha partecipato alla manifestazione per la pace di Roma e ha usato toni duri nei confronti del governo italiano guidato da Giorgia Meloni: “La nostra posizione è nota sul tema delle armi a Kiev, l’Ucraina è ormai armata di tutto punto, abbiamo bisogno di una svolta in direzione del cessate il fuoco e di un negoziato di pace. Siamo stanchi dell’escalation militare, ora vogliamo un negoziato e lo potremo avere solo chiedendolo con forza nelle piazze tra i cittadini. Oggi - sottolinea a margine di ‘Europe for peace’ partita da piazza della Repubblica - non ci sono bandiere politiche ma cittadini che sfilano. Ma l’altra piazza di Milano è per la pace o per la guerra? Basta armi a Kiev senza confronto in Parlamento”.

Crosetto, pronti nuovi aiuti per Kiev: "Pace? Non è gratis". E umilia Conte

Ma Conte ci ha tenuto a ribadire il concetto alzando ancora di più i toni: “Il ministro Guido Crosetto ha preannunciato che sta preparando il sesto invio. Bene, noi gli diciamo che visto che è stata votata una risoluzione che impone al governo di avere un confronto in Parlamento, non si azzardi questo governo a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in Parlamento”.