Guerra in Ucraina, la Cina è stufa della Russia: basta con la minaccia nucleare

04 novembre 2022 a

a

a

La Cina è stanca della guerra in Ucraina e ultimamente non fa nulla per nascondere il proprio disappunto verso le strategie di Vladimir Putin. “La Cina si oppone all’uso o alla minaccia dell’uso di armi nucleari nella guerra in Ucraina” le dichiarazioni nette del presidente cinese Xi Jinping, nel più diretto avvertimento contro il ricorso all’arma atomica nel conflitto mai pronunciato finora. Nelle circostanze attuali, la comunità internazionale deve “opporsi congiuntamente all’uso o alla minaccia dell’uso di armi nucleari, sostenere che le armi nucleari non dovrebbero essere utilizzate e che la guerra nucleare non dovrebbe essere combattuta e prevenire una crisi nucleare nel continente euro-asiatico”, ha scandito Xi, citato dall’emittente televisiva statale China Central Television, durante l’incontro a Pechino con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

“Diritti inderogabili”. Crosetto al fianco dell'Ucraina: pronto un nuovo invio di armi

“Ho detto al presidente Xi che è importante che la Cina usi la sua influenza sulla Russia”, le dichiarazioni di Scholz, che ha sottolineato che Mosca “deve immediatamente fermare gli attacchi sulla popolazione civile che soffre quotidianamente e ritirarsi dall’Ucraina”. Durante la sua visita a Pechino, Scholz ha ricordato che Russia, Cina e l’Occidente hanno promesso di rispettare la Carta dell’Onu e i “principi di sovranità e integrità territoriale” che Putin sta violando in Ucraina.